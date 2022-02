Conselho de Disciplina abre processo aos incidentes no Estádio do Dragão

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) abriu um processo de inquérito a várias situações ocorridas no clássico entre FC Porto e Sporting da passada sexta-feira. O processo segue agora para a Comissão de Instrutores, que irá averiguar se existe matéria disciplinar. De referir que o processo de inquérito pode resultar num processo disciplinar que, por sua vez, poderia terminar com a interdição do Estádio do Dragão.- Instauração de processo de inquérito relativamente à seguinte factualidade: arremesso de garrafa de água e isqueiro por apanha-bolas; arremesso de objeto metálico, em forma de projétil;- comportamento de ARD´s["a confusão generalizada deslocou-se para junto da bancada central nascente e aí verificaram-se alguns empurrões entre jogadores do Sporting CP e Assistentes de Recinto Desportivo"];- comportamento de elementos da equipa de ativações publicitárias da Futebol Clube do Porto – Futebol SAD ["arremesso de uma garrafa de água e uma agressão a soco ao jogador nº2, Matheus Reis, perpetrada por dois de três elementos da equipa de activações publicitárias do FC Porto, envergando colete azul (um deles com o nº02 aposto nesse mesmo colete) que se encontravam nesse local, tendo esses elementos sido prontamente afastados por ARD's que se encontravam entre a bancada e a 1ª linha LED de publicidade"];- factualidade relatada após a conferência de imprensa entre Frederico Varandas, Vitor Baía e Rui Cerqueira ["Segundo denúncia apresentada pelo director de segurança do Sporting CP SAD após o final do jogo, o director de comunicação do seu clube, Miguel Braga, na sequência da conferência de imprensa levada a cabo pelo seu presidente e no momento em que este se deslocava daquela sala para junto do autocarro da sua equipa, em pleno parque técnico localizado no piso -3 (parque P1), foi abordado pelo administrador da AD do FC Porto, Vítor Baía e pelo director de imprensa dessa mesma sociedade, Rui Cerqueira, tendo estes dirigido algumas palavras ao Presidente do Sporting CP (…)"].