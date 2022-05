Conselho de Disciplina instaura novos processos disciplinares a Boavista, P. Ferreira e Gil Vicente

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol comunicou, esta quarta-feira, ter instaurado novos processos disciplinares a Boavista, P. Ferreira e Gil Vicente.Os processos em causa são relativos ao encontros dos respetivos clubes na 31ª jornada da Liga Bwin, isto é, à receção do Boavista ao Sporting, a 25 de abril, e à receção do Gil Vicente ao P. Ferreira, no dia 23 do mesmo mês.