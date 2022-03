Conselho de Disciplina instaura processos disciplinares a Sporting e Vizela

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol anunciou esta terça-feira, em comunicado oficial, que instaurou processos disciplinares a Sporting e Vizela na sequência dos "factos ocorridos no jogo a contar para a Liga Bwin" do dia 16 de janeiro, em que os leões venceram (2-0).Em causa está um incidente que teve lugar já em cima do apito final. Nuno Santos chegou a ser suspenso por um jogo depois de ter arremessado água para o banco do Vizela e ter levado "as mãos aos genitais".Recorde-se que o mapa de castigos divulgado à data apontava o "uso de expressões ou gestos ameaçadores ou relevadores de indignidade".