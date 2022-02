Crianças ucranianas ajudam a levantar bandeira no Sp. Braga-Santa Clara

As equipas do Sp. Braga e do Santa Clara, juntamente com 23 crianças ucranianas que representam o clube minhoto, levantaram uma bandeira daquele país antes do jogo da 24.ª jornada da Liga Bwin.



As 23 crianças ucranianas que representam o Sporting de Braga em diversas equipas envergavam uma t-shirt com a mensagem "Give peace a chance" (dar uma oportunidade à paz) numa alusão ao conflito entre a Ucrânia e a Rússia.

"O Sporting de Braga orgulha-se de ser uma instituição multicultural, onde existe espaço e respeito para com todos aqueles que escolheram esta casa. Dela, fazem parte as 23 crianças ucranianas que acompanharam, esta segunda-feira, os jogadores na entrada em campo e que integram as várias modalidades do nosso clube. Nesta batalha, os 'Guerreiros' levantam bem alto o escudo da solidariedade, da cidadania e da humanidade", pode ler-se no Facebook do clube bracarense.