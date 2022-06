Da cantera aos que chegam por tostões e saem por milhões: Espanha rendida à "mina" portuguesa

O jornal espanhol 'As' dedica esta quarta-feira um artigo à formação portuguesa e à capacidade de alguns dos clubes da Liga Bwin para gerar milhões a cada abertura de mercado. Não só ao nível dos jovens, como também pelos estrangeiros que se valorizam no campeonato nacional e acabam por ser vendidos com grandes encaixes financeiros, como aconteceu ainda recentemente com Darwin, no Benfica.Em 8 edições da Youth League, constata o jornal de Madrid, apenas duas não tiveram pelo menos uma equipa portuguesa na final-four. O Benfica foi três vezes vice-campeão e ganhou este ano; em 2019 venceu o FC Porto.A Seleção portuguesa de sub-17 sagrou-se três vezes campeã europeia (2000, 2003 e 2016); a de sub-19 ganhou o Euro de 2018 e a de sub-21 foi duas vezes finalista (2015 e 2021) também no Europeu do escalão.Além da formação, o jornal - que fala em "mina" em Portugal e "chuva de milhões" - destaca também o facto de o nosso país ser um "trampolim", sobretudo para futebolistas brasileiros, pois muitos veem Portugal como uma porta de entrada para o futebol Europeu.Com base em dados do Transfermarkt, o 'As' conclui que Benfica (1.º) e FC Porto (2.º) lideram na relação gastos/receitas em transferências ao nível mundial desde o ano 2000.O Benfica gastou 732,39 milhões e recebeu 1.400, pelo que tem um saldo positivo de 667,28 milhões.Já o FC Porto despendeu 672,5 milhões no mercado, mas como vendeu e angariou 1.300 milhões, tem um saldo positivo de 629,02 milhões.Segue-se o Ajax (saldo positivo de 453,03 milhões), o Lille (414,4) e o River Plate (351,34).O Sporting aparece nesta lista em 11.º, com 398,03 milhões em compras, 680,94 em vendas e um saldo de 282,91. Já o Sp. Braga é 15.º, com um balaço de 228 milhões.O Benfica tem as três vendas mais caras do futebol português (João Félix, por 127 milhões; Darwin, por 75, mais 25 em variáveis, e Rúben Dias, por 68), mas o FC Porto, recorda o 'As', vendeu Éder Militão, Luis Díaz, Mangala, James Rodríguez, Fábio Silva, Falcão e Hulk por mais de 40 milhões de euros cada.A cada abertura de mercado os 'tubarões' europeus habituaram-se a vir às compras a Portugal. Compram bom, nem sempre barato, mas na maioria dos casos com 'selo' de qualidade.