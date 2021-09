Dérbi do Minho resulta em várias multas a Sp. Braga e V. Guimarães

O dérbi do Minho do passado domingo não teve golos mas teve incidências que levaram o Conselho de Disciplina da FPF a punir tanto o Sp. Braga como o V. Guimarães com multas, totalizando 1.951 euros no caso dos guerreiros e 3.015 no caso dos conquistadores.





O Sp. Braga foi multado em 867 euros por comportamento incorreto do público, nomeadamente pelo facto de os adeptos terem cantado "ninguém faz o cartão, ninguém faz o cartão", em referência ao cartão do adepto, para lá de outros cânticos insultuosos para com o adversário e o árbitro. Outros 1.084 euros de multa ao Sp. Braga resulta da entrada de artigos pirotécnicos no Estádio Municipal de Braga.De acordo com o mapa de castigos do CD da FPF, os adeptos do Vitória também entoaram cânticos visando o cartão do adepto e insultando os adversários, mas sem qualquer referência a insultos à equipa de arbitragem, pelo que a multa foi de 434 euros. Os vitorianos foram ainda multados em 1.627 euros devido ao deflagramento de uma tocha e dois "flash light" e ainda em 954 euros pelo atraso de três minutos para o arranque da 2.ª parte.