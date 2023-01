Dérbi entre Benfica e Sporting considerado de alto risco: PSP deixa apelo aos adeptos

O dérbi entre Benfica e Sporting, relativo à 16ª jornada da Liga Bwin e agendado para as 18 horas de domingo no Estádio da Luz, foi esta sexta-feira considerado de "risco elevado" pela Polícia de Segurança Pública (PSP), que prevê cerca de 60 mil espetadores no jogo.Em conferência de imprensa, o intendente da PSP Francisco Alves apelou aos adeptos cheguem o mais cedo possível ao recinto, revelando que as portas do estádio abrirão às 16h, duas horas antes do apito inicial. "Esperam-se cerca de 60 mil pessoas, é um evento de larga escala e tendo em conta que as portas abrem às 16 horas, pedimos que as pessoas preparem a sua deslocação de forma atempada. Se quiserem vir de transportes públicos, é o que sugerimos, porque o estacionamento estará mais difícil", alertou. "Num evento desta magnitude haverão sempre alguns constrangimentos na mobilidade das pessoas, quer naquelas que vão ao evento, quer nas que não irão participar mas pretendem aceder às imediações do estádio", lembrou, deixando recomendações sobre as artérias próximas do Estádio da Luz a evitar, nomeadamente entre as 16h e as 17h30: a avenida Machado Santos, Avenida Frei Luís de Granada e a zona do metro do Alto dos Moínhos.O responsável da PSP apelou ao cumprimento das regras, mas garantiu que as autoridades intervirão caso entendam ser necessário. "Este jogo foi classificado como sendo de risco elevado. Sabemos que o dérbi com estas duas equipas rivais é histórico, a rivalidade é saudável, mas desde que não seja constrangedora para a liberdade dos outros. Sendo saudável, é benéfica. Se as pessoas ultrapassarem os limites da rivalidade e não respeitarem as normas, aí teremos de atuar. Está tudo preparado para que as pessoas venham ao estádio e se divirtam, que é o que faz parte da rivalidade. Há três resultados possíveis. Alguém pode ir para casa contente ou triste, faz parte do desporto e da vida, mas se houver uma situação que extravase os limites da normalidade, a polícia terá de intervir", assegurou.No que toca ao acompanhamento dos adeptos do Sporting, Francisco Alves pede aos adeptos do Sporting "que se concentrem a partir das 14h30 entre as portas 6 e 7 do seu estádio para que até às 15 horas se possa dar início ao acompanhamento apeado". Entre as 15h e 16h, deverão ser evitadas a rua Professor Fernando Fonseca, a Rua Professor Fernando Namora, a Travessa da Luz e a Estrada da Luz junto ao Colégio Militar no acesso à Segunda Circular, revelou.De resto, o intendente da PSP garantiu que as novas medidas anunciadas pelo Governo relativamente ao uso de engenhos pirotécnicos não alteram nada nos planos, uma vez que ainda não entraram em vigor. Quanto aos recentes incidentes com os 'casuals', Francisco Alves assume que a PSP terá especial atenção a essa situação, nomeadamente na deslocação de adeptos do Sporting. "O policiamento também previu esse cenário de tentativas de intromissão no trajeto. Teremos equipas num perímetro mais próximo do evento, mas também temos um policiamento dedicado à passagem dos adeptos do Sporting, que se quer tranquila e serena. O policiamento só acabará na segunda-feira e diria que até começa hoje, porque vamos ter um dérbi em pavilhão [futsal] no João Rocha", frisou.