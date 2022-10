Descanso antes do tempo: árbitro apitou faltavam 5 segundos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O final da 1.ª parte teve um momento algo insólito quando Rui Costa apitou para o intervalo e ainda faltavam cinco segundos para os 45 no marcador do próprio estádio. Matheus Reis foi o primeiro a protestar, apontando exatamente para o relógio que ainda contava atrás da baliza, mas o árbitro apontou para o relógio dele, querendo obviamente dizer que era o seu cronómetro que contava. Rui Costa, de resto, já tinha sido alvo de muitos protestos do parte dos leões quando mostrou o cartão amarelo a Gonçalo Inácio, aos 30 minutos.





Na sequência e avisado pelo quarto árbitro, também mostrou o amarelo a Nuno Santos.