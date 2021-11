«Dia negro no futebol português»: todas as reações ao Belenenses SAD-Benfica

há 55 min 21:55

Armando Evangelista: «Belenenses SAD-Benfica? Desvirtua o que é a verdade desportiva»



José Gageiro / Movephoto

Armando Evangelista, treinador do Arouca, considera que a realização do Belenenses SAD-Benfica (os azuis entraram em campo com apenas nove jogadores - dois deles eram guarda-redes) "desvirtua o que é a verdade desportiva".



"É uma surpresa, desvirtua o que é a verdade desportiva. Deveria haver regulamentação que protegesse este tipo de casos. Estamos a atravessar uma época atípica que ninguém estava à espera e não é fácil tomar medidas face a estes casos. De qualquer forma não me parece que seja o mais adequado para o espetáculo, o futebol e à credibilidade do mesmo. Se há jogos que poderiam ser adiados com justa causa, este seria um deles. Nove jogadores em campo e dois deles guarda-redes, em nada beneficia e contribui para o espetáculo. Nós gostamos de ganhar, mas temos a obrigação de proporcionar bons espetáculo e essas condições não são as ideais", disse o técnico dos arouquenses, em declarações no final da partida frente ao Boavista.