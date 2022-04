Dínamo Kiev vai fazer vários jogos particulares até junho: dois são com Benfica e Sporting

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A guerra na Ucrânia parou a prática desportiva e consequentemente também o campeonato de futebol daquele país. Desde então, a atividade do Dínamo Kiev deixou praticamente de existir, mas o emblema da capital ucraniana anunciou esta sexta-feira que vai realizar vários particulares, com "grandes clubes europeus", entre abril e junho.Entre os adversários mencionados, estão os portugueses Benfica e Sporting. Os outros oponentes serão o Borussia Dortmund (Alemanha), Paris Saint-Germain (França), Steaua (Roménia), Legia Varsóvia (Polónia), Barcelona (Espanha), AC Milan (Itália), Ajax (Holanda) e Basileia (Suíça).Todos os encontros particulares serão disputados na cidade de origem dos adversários e sob o lema: 'Jogo pela paz! Vamos parar a guerra!'"O objetivo dessas partidas é informar a comunidade internacional sobre a terrível guerra na Ucrânia e arrecadar fundos para apoiar os ucranianos que sofreram com a guerra frente ao agressor russo", pode ler-se em comunicado.