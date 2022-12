Direção da Liga Portugal aprova por unanimidade voto de louvor a Fernando Santos

A Liga Portugal comunicou esta quinta-feira que a direção do organismo presidido por Pedro Proença, que hoje já deixou uma longa mensagem de agradecimento a Fernando Santos, aprovou por unanimidade um voto de louvor ao treinador que deixou o comando técnico da Seleção Nacional.Em nota publicada no site oficial, a Liga Portugal acrescenta ainda que esse mesmo louvor irá acontecer "de forma pública e formal"."A Direção da Liga deliberou aprovar, por unanimidade, um voto de louvor ao selecionador nacional, Eng.º Fernando Santos, pelos muitos e brilhantes serviços prestados ao futebol e ao povo português, no exercício daquelas funções, garantindo para Portugal a conquista do Campeonato da Europa em 2016 e a Liga das Nações em 2019."Com o louvor e o agradecimento, a Direção da Liga Portugal dirige ao Senhor Eng.º Fernando Santos as maiores felicidades e encontrará, em tempo oportuno, ocasião para, de forma pública e formal, expressar pessoalmente este louvor", pode ler-se no comunicado emitido esta quinta-feira.