Dos "milagres de Conceição" à situação do "amigo" Ronaldo: Quaresma antevê nova época

Ricardo Quaresma antevê um campeonato equilibrado, mas deseja que o FC Porto seja campeão. O extremo, que está atualmente sem equipa, depois de ter deixado o V. Guimarães, analisou aos microfones da Sport TV o momento dos três grandes e ainda falou de Cristiano Ronaldo."Como portista, espero que ganhe o FC Porto. Mas vejo o Sporting forte e um Benfica muito entusiasmado com o novo treinador e as novas ideias. Mas como portista, vejo o FC Porto sempre na frente.""O FC Porto já nos habituou a ter dificuldades nos planteis, mas o Sérgio [Conceição] já habituou os adeptos a fazer milagres. Acredito que este ano vão ter mais dificuldades aqui ou ali, pelos que acabaram por sair e por ainda não terem contratado ninguém ao nível desses jogadores, mas conheço o clube e sei que estão preparados para uma nova época. Vai ser difícil, mas estarão prontos a lutar pelo título.""Vejo o Tincão a encaixar bem no Sporting, é um jovem que tem talento, que o Rúben [Amorim] conhece bem, tem a confiança do treinador e tem tudo para se encaixar. O Rúben tem vindo a mostrar que é um treinador que dá muita confiança aos jogadores, que tem o plantel do lado dele e, quando assim é, tudo fica mais fácil.""Sinceramente não tive a oportunidade de ver o jogo do Benfica. Mas nota-se que pela forma como os adeptos falam, estão entusiasmados com este novo treinador, com as novas ideias, vê-se um Benfica entusiasmante. Mas vamos ver o que o campeonato nos reserva.""Já o via muitas vezes no Ajax e sempre gostei da forma dele jogar. É o típico brasileiro, criativo, que não tem medo de arriscar, e acredito que vai fazer cosias fantásticas na nossa liga.""Vamos ver, estou a decidir o que é melhor para mim e para a minha família.""Obviamente! Se não fosse assim não estava à espera de ver o que é melhor para mim e para a minha família. Hoje em dia não é uma questão de dinheiro, mas de me sentir feliz. Na fase em que estou e na idade que tenho, preciso de me sentir feliz e de desfrutar do futebol.""Toda a gente sabe disso, mas o FC Porto tem plantel fantástico. Gostava de acabar no FC Porto, mas não penso nisso.""Tenho a minha opinião e vou guardá-la para mim. Como amigo do Cristiano desejo-lhe a maior sorte do Mundo. Ele a sua família têm de decidir o que é melhor.""Sinceramente não vejo o Cristiano a acabar na Liga portuguesa mas, como já disse, ele é que tem de decidir, ele é que sabe da vida dele..."