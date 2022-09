Dragão e Luz lideram ranking dos estádios da Liga Bwin

O Dragão e a Luz lideram a classificação do ranking dos estádios da Liga Bwin com uma médida de 4,95, segundo uma avaliação baseada em dois factores, os quais se dividem entre classificação do Match Center da Liga Portugal e aquela que é dada pelos Delegados da Liga Portugal nomeados para o respetivo jogo e estádio.Os Delegados da Liga avaliam as acessibilidades, qualidade dos serviços prestados à equipa visitante, instalação sonora, comunicação social e limpeza. Já o Match Center averigua os critérios como o produto televisivo (ruído visual, ocupação da bancada, iluminação do terreno de jogo, aspeto visual do relvado), publicidade e atividades pós-jogo (flash e super flash).Estas notas são somadas e dai advém uma percentagem convertida em ranking e que todas as semanas terá determinada nota e avaliação.Estádio do Dragão – nº de jogos – 2 Acumulado – 9,90 Média – 4,95Estádio do Sport Lisboa e Benfica – nº de jogos – 2 Acumulado - 9,90 Média - 4,95Estádio José Alvalade – nº de jogos – 2 Acumulado – 9,80 Média – 4,90Estádio Cidade de Barcelos – nº de jogos – 2 Acumulado – 9,60 Média - 4,80Estádio Municipal de Braga – nº de jogos – 2 Acumulado – 9,50 Média - 4,75Estádio D. Afonso Henriques – nº de jogos – 2 Acumulado – 9,30 Média – 4,65Estádio do Bessa Sec. XXI – nº jogos – 2 Acumulado – 9,10 – Média – 4,55Estádio Futebol Clube de Vizela – nº de jogos – 2 Acumulado – 9,00 Média – 4,50Estádio António Coimbra da Mota – nº de jogos – 2 Acumulado – 8,80 Média - 4,40Estádio Capital do Móvel – nº de jogos – 2 Acumulado – 8,80 – Média – 4,40Estádio Municipal de Famalicão – nº de jogos -2 Acumulado – 8,70 Média – 4,35Portimão Estádio – nº de jogos –2 Acumulado – 8,60 Média - 4,30Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira – nº de jogos – 2 Acumulado – 8,50 Média - 4,25Estádio do Marítimo – nº de jogos – 2 Acumulado – 8,50 Média – 4,25Estádio Dr. Magalhães Pessoa – nº de jogos 1 Acumulado – 4,20 Média – 4,20Estádio Municipal de Arouca – nº de jogos – 2 Acumulado – 8,40 Média – 4,20Estádio do Rio Ave Futebol Clube – nº de jogos – 2 Acumulado – 8,10 Média - 4,05Estádio de São Miguel– nº de jogos – 2 Acumulado - 7,90 Média – 3,95Estádio de Honra do Centro Desportivo Nacional do Jamor – nº de jogos 1 Acumulado – 3,50 Média – 3,50