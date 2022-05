Drulovic e o jogo do FC Porto com o Benfica: «A ambição é serem campeões já no Estádio da Luz»

Drulovic não tem dúvidas que o FC Porto vai sagrar-se campeão nacional, muito provavelmente já no próximo fim de semana, na visita ao Benfica. Em declarações à Antena 1, o antigo jogador das águias e dos dragões explica que a formação azul e branca não vai desperdiçar os 6 pontos que tem de vantagem relativamente ao Sporting, o segundo classificado."Nos últimos anos o FC Porto tem jogado muito bem no Estádio da Luz, vi vários jogos em que conseguiu ganhar com todo o mérito. Este é mais um encontro em que o FC Porto vai fazer de tudo para vencer. A ambição que têm neste momento é fazer um excelente jogo e serem campeões já no Estádio da Luz. Claro que um clássico nunca se sabe ao certo quem vai ganhar, mas o FC Porto tem uma excelente equipa e vai ser campeão de Portugal com todo o mérito. Tem 6 pontos de vantagem e de certeza que não os vai desperdiçar. Vai tentar mostrar a sua força no Estádio da Luz", considerou o sérvio.E prosseguiu: "Se olharmos para o que as equipas mostraram durante a época, o FC Porto é favorito para este jogo. Tem uma equipa que sabe o que quer, joga bem, tem feito excelentes jogos. Já o Benfica tem oscilações, os melhores jogos que fez foi contra o Sporting."Drulovic acredita, também, que os jogadores do Benfica vão queres mostrar serviço a Roger Schmidt. "É uma excelente oportunidade para vários jogadores mostrarem que têm capacidade e que o novo treinador pode contar com eles. Vão dar o máximo e tentar vencer, para o Benfica é muito importante."