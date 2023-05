Emissão especial de antevisão do dérbi em direto: motivos de interesse não vão faltar

preparou uma emissão especial de antevisão do dérbi Sporting-Benfica. A partir das 18h00 vamos estar em direto aqui no site e motivos de interesse não faltam. Teremos Rui Pires e Ricardo Silva, adeptos dos leões e águias, respetivamente, e campeões da Liga Record; a Casa do Benfica de Toronto (Canadá) e o Núcleo Sporting Hartford (Estados Unidos) juntar-se-ão para nos mostrarem como se vive um dérbi destes no estrangeiro.Não perca também a análise especializada de Rui Malheiro, Pedro Cunha Ferreira (Goalpoint) e Marco Ferreira (arbitragem). Durante a emissão, os jornalistas de Record vão trazer-lhe a reportagem junto do Estádio de Alvalade. Fica a convite para assistir a partir das 18h00 com apresentação de André Zeferino.