Empate do Paços de Ferreira com o Tondela fechou o top'6 do campeonato

O empate caseiro (1-1) do Paços de Ferreira com o Tondela fechou, a duas jornadas do fim, o top'6 da Liga Bwin. Com esta igualdade, o V. Guimarães (44 pontos) assegurou, pelo menos, o 6.º lugar, pois os castores apenas poderão chegar aos 43 pontos. Assim, FC Porto, Sporting, Benfica, Sp. Braga, Gil Vicente e V. Guimarães vão terminar nos seis primeiros postos.Falta agora definir em que posições acabarão essas seis formações. Benfica (3.º) e Sp. Braga (4.º) já não irão mexer-se mais, mas FC Porto e Sporting, por um lado, ainda podem acabar em 1.º ou 2.º, ao passo que Gil e Vitória podem finalizar em 5.º ou 6.ºRecorde-se que as cinco primeiras posições dão acesso às competições europeias da próxima época: campeão e 'vice' com entrada direta na fase de grupos da Liga dos Campeões, o terceiro (Benfica) na 3.ª pré-eliminatória da Champions, o quarto (Sp. Braga) na 3.ª pré-eliminatória da Conference League e o quinto na 2.ª pré-eliminatória desta mesma prova. O lugar na fase de grupos da Liga Europa está destinado ao vencedor da Taça de Portugal. Se for o Tondela a vencer no Jamor, será o clube beirão a ocupar essa vaga; se o FC Porto vencer a prova-rainha, então a vaga na Liga Europa irá para o Sp. Braga, abrindo ao mesmo tempo um lugar na Conference League para o sexto classificado da Liga Bwin.1.º FC Porto, 85 pontos2.º Sporting, 793.º Benfica, 71*4.º Sp. Braga, 62*5.º Gil Vicente, 486.º V. Guimarães, 44