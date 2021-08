Encontro entre Arouca e Estoril com novo horário

A Liga Portugal informou esta segunda-feira que o encontro entre Arouca e Estoril tem novo horário. As duas equipas, que tinham agendado o arranque no campeonato para as 15h30 de sábado, dia 7, vão agora entrar em campo às 12h45 do mesmo dia.





