‘Transfermarkt' atualiza valores de mercado: Enzo Fernández, António Silva e Diogo Costa em destaque

António Silva alcançou uma valorização de 11 M€ (15 M€ de valor de mercado)

Hoje, dia 1 de novembro, entra em vigor a nova lista do ‘Transfermarkt’ do valor de mercado dos jogadores da 1.ª Liga.revela-lhe os futebolistas mais cotados e, também, quem mais aumentou o seu valor. Até porque os dois critérios estão de mãos dadas e contribuem para a conclusão do site especializado em transferências.Enzo Fernández é, atualmente, o jogador em Portugal com o maior valor de mercado: 35 milhões de euros. O argentino contratado pelo Benfica ao River Plate assume ainda a liderança na lista dos que mais se valorizaram, com uma subida de 15 milhões de euros. Segue-se outro membro do plantel das águias. António Silva, a cumprir a época de estreia na equipa principal do Benfica, alcançou uma valorização de 11 M€ (15 M€ de valor de mercado). Diogo Costa (mais 10 M€), Florentino (mais 7 M€) e Vitinha (mais 7 M€) completam este ‘top 5’.Naturalmente, estes jogadores ocupam lugares de destaque na lista dos jogadores com maior valor de mercado. Como já referido, Enzo Fernández lidera a par do portista Diogo Costa, ambos com a ‘etiqueta’ de 35 M€. Seguem-se Otávio (FC Porto) e Pote (Sporting), ambos avaliados em 30 M€, os sportinguistas Pedro Porro e Marcus Edwards (25 M€), Gonçalo Ramos (Benfica/24 M€), Rafa (Benfica/23 M€), Gonçalo Inácio (Sporting/23 M€), Pepê e Evanilson (FC Porto/22 M€).O ‘Transfermarkt’ é um site criado na Alemanha em 2000 dedicado ao futebol e à avaliação dos valores de mercado dos jogadores e consultado por profissionais da área, incluindo elementos de clubes de futebol.