Se dezembro está a ser um bom mês para Enzo, antes, na #LigaPortugalbwin não foi diferente

Enzo Fernández foi eleito, pelos principais treinadores da Liga Bwin, o melhor médio da competição nos meses de outubro e novembro.O argentino, que tem sido um dos destaques na equipa de Roger Schmidt, foi titular nos seis jogos que as águias disputaram no período em questão, contribuindo para as cinco vitórias e um empate.Com 19,05% dos votos, Enzo superou a concorrência de Eustáquio, do FC Porto, com 15,87%, e de Otávio, também dos dragões, com 12,7%.