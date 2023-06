Equipas europeias com mais penáltis em 2022/23 são portuguesas ou têm treinadores do nosso país

A 'Sportingpedia' divulgou, esta quinta-feira, um estudo onde revela que quatro das cinco equipas europeias que mais penáltis tiveram a favor na temporada 2022/23 são portuguesas ou foram orientadas por um treinador português.Dos cinco emblemas que compõem o top-5 (Fenerbahçe, Leuven, Benfica, Lille e FC Porto), salta à vista a 'relação' com o nosso país. Além das equipas portuguesas, Jorge Jesus orientou o Fenerbahçe e Paulo Fonseca esteve ao comando do Lille.Nesse sentido, e segundo as estatísticas da 'Sportingpedia', o Fenerbahçe teve 17 penáltis a favor, mais três do que o Leuven, da Bélgica. Benfica, com 13, e Lille e FC Porto, com 12, fecham o top-5.Outra curiosidade prende-se com o facto de Portugal aparecer apenas em 15.º na percentagem de penáltis convertidos, com 69,17%. A Liga da República Checa ocupa a liderança desse ranking, com 86,57% dos penáltis a acabarem no fundo das redes.Já no que diz respeito à média de penáltis assinalados por equipa, a Liga Bwin terminou a temporada no 5.º lugar, com 6,7. O campeonato belga lidera esse ranking, com 7,4 por emblema.