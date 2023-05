Estrela da Amadora-Marítimo marcado para 3 de junho às 20 horas

A Liga Portugal anunciou os horários dos playoffs de permanência/subida que vão ditar os últimos apurados para os dois principais escalões na época 2023/24.Em relação à Liga Bwin, o Estrela da Amadora-Marítimo está marcado para dia 3 de junho (sábado), às 20 horas, e a 2ª mão, na Madeira, agendada para as 20.15 horas de dia 11 (domingo), ambas as partidas terão transmissão televisiva na Sport TV.Já na eliminatória de acesso à Liga Sabseg, o 16.º classificado da prova (ainda por apurar) desloca-se a 3 de junho ao terreno do Lank Vilaverdense, jogo com início às 18 horas, com transmissão no canal 11. O segundo e encontro será no dia 11, às 17 horas, na Sport TV.Destaque para o facto destes 4 jogos dos playoffs contarem com VAR.