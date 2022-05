Eurico Gomes: «Parece que o Benfica está morto, mas não está»

Olhos postos na Luz para o clássico entre Benfica e FC Porto do próximo sábado (18 horas) com 'aviso' de Eurico Gomes aos azuis e brancos que podem sagrar-se campeões nacionais nesse encontro."Parece que o Benfica está morto, mas não está", afirmou o antigo defesa de Benfica e FC Porto à Rádio Renascença, sublinhando que espera "um jogo calculado" dos dragões, que parecem "um pouco cansados". "Fiz muitos dérbis e clássicos. Isto são jogos de 90 minutos, não são noventa jogos. Acho que vai ser sempre um jogo calculado do FC Porto, mas também os vejo um pouco cansados. Vi o jogo com o Sp. Braga e reparei nisso", concluiu.Eurico Gomes vê um Benfica a "jogar com jogadores acomodados". "A formatação do Benfica esta época não tem nada a ver com o ADN do clube. Sinceramente, acho que nada correu bem ao Benfica, nem mesmo a escolha do plantel, em que 60 ou 70% não têm lugar na genética do clube."