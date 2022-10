Eustáquio eleito melhor médio do mês de setembro da Liga Bwin

No dicionário de Eustáquio, se procurarem setembro vão encontrar ¸ ~ ?



Estreou-se a titular na #LigaPortugalbwin pelos e fez por não deixar o lugar os treinadores estiveram atentos e elegeram-no ´ ^ da competição pic.twitter.com/HC3P2tUKLe — Liga Portugal (@ligaportugal) October 18, 2022

Stephen Eustáquio foi eleito melhor médio do mês de setembro da Liga Bwin, numa votação levada a cabo pelos principais treinadores da competição.Para além de ter sido titular em todas as partidas do FC Porto no período em questão - frente a Gil Vicente, Chaves, Estoril e Sp. Braga -, o centrocampista dos dragões somou um golo e duas assistências.Com 15,08% dos votos, Eustáquio, internacional pelo Canadá, superou a concorrência de Enzo Fernández, do Benfica, com 13,49%, e de Godwin, do Casa Pia, com 12,7%.