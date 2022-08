Ex-jogador do Benfica mete Taremi, Pepe e Otávio 'no bolso' de Miguel Nóbrega

Luís Duk, antigo jogador do Benfica, recorreu este domingo às redes sociais após o triunfo caseiro do Rio Ave diante do FC Porto (3-1) , para destacar a exibição de Miguel Nóbrega, central dos vilacondenses e seu antigo companheiro nas águias. O avançado partilhou uma montagem onde o defesa português aparece a 'dominar' Taremi, Otávio e Pepe, três jogadores dos dragões.De resto, recorde-se que Miguel Nóbrega atuou os 90 minutos no jogo, que contou com um bis de Aziz e um golo de Pedro Amaral para a equipa da casa. Toni Martínez reduziu para o FC Porto já nos descontos.