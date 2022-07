Fábio Coentrão já pendurou as chuteiras mas... foi alvo de processo disciplinar

Fábio Coentrão foi alvo de um processo disciplinar do Conselho de Disciplina da FPF... mesmo que já tenha deixado de jogar. É mesmo identificado como o processo disciplinar n.º 1 da época 2022/23, se bem que os factos em causa digam respeito a um jogo da 1.ª Liga de 2020/21. Coentrão, aliás, pendurou as chuteiras no fim dessa temporada.O jogador representava o Rio Ave e em causa estão episódios registados no 'quentinho' Boavista-Rio Ave, de 10 de abril de 2021, que terminou com um empate a três bolas no Bessa, com o lateral-esquerdo a ter marcado o golo do 3-3 já no fim dos descontos, e num jogo marcado por grande confusão, inclusive com gestos obscenos de Miguel Cardoso, então treinador dos vila-condenses.Este processo disciplinar não é apenas a Fábio Coentrão, já que visa também José Pereira Oliveira, massagista do Boavista, e surge depois "da convolação do processo de inquérito n.º 37 – 2020/2021, instaurado em 13.04.2021, tramitado na Comissão de Instrutores da LPFP, e concluído por esta em 28.06.2022".Não são conhecidos os factos em causa, mas o antigo internacional poderá agora ser punido com partidas de suspensão. Algo que só cumprirá se decidir voltar ao futebol competitivo.