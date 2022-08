Fábio Coentrão já pendurou as chuteiras mas... foi suspenso por um jogo

Está encontrada a decisão do Conselho de Disciplina sobre o processo disciplinar aberto sensivelmente a meio de julho passado a Fábio Coentrão, lateral-esquerdo que se encontra retirado da competição por esta altura.O jogador foi punido com um jogo de suspensão e multa de 850 euros, por injúrias e ofensas à reputação, ainda que não sejam descritos os factos que conduziram a esta conclusão do organismo disciplinar. Tendo em conta que está longe dos relvados desde o fim da época 2020/21, Coentrão só cumprirá esse jogo de castigo caso regresse ao futebol competitivo.O jogador representava o Rio Ave e em causa estão episódios registados no 'quentinho' Boavista-Rio Ave, de 10 de abril de 2021, que terminou com um empate a três bolas no Bessa, com o lateral-esquerdo a ter marcado o golo do 3-3 já no fim dos descontos, e num jogo marcado por grande confusão, inclusive com gestos obscenos de Miguel Cardoso, então treinador dos vila-condenses.Este processo disciplinar visava também José Pereira Oliveira, à data massagista do Boavista, mas a decisão do CD foi esta: "Extinção da responsabilidade disciplinar quanto ao arguido José Pereira Oliveira, por prescrição do procedimento disciplinar."