Fábio Veríssimo nomeado para o Vizela-FC Porto

Fábio Veríssimo foi esta sexta-feira nomeado pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol para dirigir a visita do FC Porto a Vizela, marcada para domingo (18 horas).

O juiz da AF Leiria, que na 1.ª jornada apitou o Sp. Braga-Sporting, terá como assistentes Pedro Martins e Nuno Manso. João Gonçalves será o 4.º árbitro, Gustavo Correia o VAR e Inácio Pereira o AVAR.



Famalicão-Sp Braga

Árbitro: Luís Godinho

Assistentes: Rui Teixeira e João Bessa Silva

4.º árbitro: João Pinho

VAR: Vítor Ferreira

AVAR: Luís Costa



Casa Pia-Benfica

Árbitro: Tiago Martins

Assistentes: André Campos e Hugo Ribeiro

4.º árbitro: Flávio Lima

VAR: António Nobre

AVAR: Pedro Ribeiro



Sporting-Rio Ave

Árbitro: Manuel Mota

Assistentes: Nuno Eiras e Jorge Fernandes

4.º árbitro: Anzhony Rodrigues

VAR: André Narciso

AVAR: Paulo Brás



Boavista-Santa Clara

Árbitro: Hélder Malheiro

Assistentes: José Luzia e Hugo Coimbra

4.º árbitro: João Afonso

VAR: Rui Oliveira

AVAR: Carlos Macedo



Vizela-FC Porto

Árbitro: Fábio Veríssimo

Assistentes: Pedro Martins e Nuno Manso

4.º árbitro: João Gonçalves

VAR: Gustavo Correia

AVAR: Inácio Pereira



V. Guimarães-Estoril

Árbitro: Cláudio Pereira

Assistentes: André Almeida e André Costa

4.º árbitro: José Bessa

VAR: Vasco Santos

AVAR: João Bessa Silva





Árbitro: Ricardo BaixinhoAssistentes: Rui Cidade e José Mira4.º árbitro: Pedro RamalhoVAR: Luís FerreiraAVAR: Hélder CarvalhoÁrbitro: Nuno AlmeidaAssistentes: Pedro Felisberto e Nuno Pires4.º árbitro: Diogo RosaVAR: Rui CostaAVAR: Tiago CostaÁrbitro: João PinheiroAssistentes: Bruno Jesus e Luciano Maia4.º árbitro: Carlos MacedoVAR: Hugo MiguelAVAR: Vasco Marques