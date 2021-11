Famalicão e Vizela fazem doação a associação de solidariedade social

Depois de se terem unido no apoio à campanha do Pirilampo Mágico, isto na véspera do jogo que opôs os dois clubes, o Famalicão e o Vizela dirigiram-se, esta quinta-feira, à ACIP – Ave Cooperativa Intervenção Psico-Social de forma a entregar o valor recolhido. Em conjunto, os dois emblemas doaram 2 mil euros à associação.A ação fornece assim um apoio importante à ACIP no trabalho de intervenção da organização junto de crianças/jovens e adultos com deficiência e incapacidade. A medida, de resto, foi saudada por elementos de ambos os clubes."Foi uma honra e orgulho associarmo-nos a esta causa. Assim que o repto foi lançado, os jogadores aceitaram de imediato. Não podemos ficar indiferentes a estas situações e estamos sempre disponíveis para entrar em campo por este tipo de causas", referiu Riccieli, capitão dos famalicenses. A mesma ideia foi partilhada por Raphael Guzzo, médio dos vizelenses: "Os futebolistas devem assumir um papel ativo em termos sociais. A nossa responsabilidade vai para além das quatro linhas e ficamos felizes por poder associar-nos a este tipo de causas".