Famalicão triunfa frente ao P. Ferreira

O Famalicão realizou ontem um jogo-treino com o P. Ferreira, tendo a partida terminado com um 2-1 favorável aos minhotos, apurou Record. Ivo Vieira aproveitou para testar novas soluções, até porque houve um grande número de reforços a chegar há pouco tempo. O regresso do clube à Liga Bwin acontece no dia 12, contra o Moreirense.