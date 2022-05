FC Porto domina onze da temporada segundo o Observatório do Futebol

O FC Porto é o grande dominador do onze da temporada da Liga Bwin, segundo dados divulgados esta segunda-feira pelo Observatório do Futebol (CIES), que, como é habitual em cada final de temporada, apresenta os melhores onzes de 32 ligas europeias.No caso nacional, os dragões são representados por cinco elementos: João Mário, Pepe, Vitinha, Otávio e Taremi; seguindo-se, no que ao número de nomeações diz respeito, o Sporting: Coates, Matheus Nunes e Nuno Santos; o Benfica: Grimaldo e Darwin Nuñez; e o Sp. Braga: Matheus.No mesmo estudo o CIES apresenta o onze da, com a presença de três jogadores portugueses ou que já atuaram na Liga portuguesa, todos com ligação ao Manchester City: Ederson, João Cancelo e Bernardo Silva.Referência ainda para a, que, segundo os dados do CIES, confirma Nuno Mendes (PSG) como melhor lateral esquerdo da competição; e para a Liga espanhola, sem a presença de qualquer jogador português.Em, o destaque vai inteirinho para Rafael Leão, confirmado pelo estudo como integrante do onze da temporada da Serie A.