FC Porto e Sporting dominam lista de candidatos a MVP da época 2020/21

O FC Porto, com Sérgio Oliveira, Pepe, Taremi e Corona, e o campeão Sporting, com Pedro Goncalves, Palhinha e Coates, destacam-se na lista divulgada este sábado pela Liga Portugal para eleger o jogador mais valioso da época 2020/21.

A lista, elaborada com base nos votos dos treinadores e dos capitães dos clubes da 1ª Liga, inclui ainda Beto (Portimonense), Eustáquio (Paços de Ferreira) e Mário Gonzalez (Tondela), e não conta com qualquer jogador do Benfica.

O vencedor do jogador MVP da época 2020/21 será anunciado pela Liga na quinta-feira.