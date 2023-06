FC Porto e Vitória fecham Liga Bwin com multas superiores a 8 mil euros

A receção do FC Porto ao V. Guimarães, que encerrou a Liga Bwin para as duas equipas, com os dragões a vencerem por 3-0, resultou num total de 8.202 euros a pagar na globalidade pelas duas equipas. Segundo o mapa de castigos do Conselho de Disciplina referente à 34.ª jornada, os dragões vão desembolsar 4.720 euros, enquanto os vitoranos pagam 3.482 euros.Do lado azul e branco, estão em causa 1.530 euros por cânticos ofensivos dos seus adeptos e 3.190 euros por deflagração de engenhos pirotécnicos. Por parte do Vitória, a SAD desembolsa 1.071 euros igualmente por cânticos ofensivos, nomeadamente para o seu ex-jogador Otávio, por empréstimo do FC Porto, e 2.411 euros igualmente por insultos dos adeptos, no caso aos dragões.O Conselho de Disciplina informou ainda que aguarda esclarecimentos de FC Porto e Famalicão por questões pendentes relativas ao embate entre as equipas na 32.ª jornada.