Tiago não tem dúvidas: foi a "melhor equipa" que ganhou o campeonato nacional. Em declarações à SportTV, em Budapeste, na Hungria, antes da final da Liga Europa (esta noite, 20 horas entre Roma e o Sevilha), o antigo internacional português, que jogou pelas águias, Sp. Braga, Chelsea ou At. Madrid lança também a final da Taça de Portugal e aborda a situação de João Félix e o Atlético Madrid. "Sabemos que não é um casamento perfeito", atirou."Ganhou a melhor equipa, que esteve melhor durante toda a época. Uma palavra especial para o FC Porto que nunca desiste, é um exemplo. O Sérgio [Conceição] caracteriza isso mesmo, a maneira como vive os jogos, faz-nos sentir - a nós que estamos fora, imagino os que estão lá dentro - que nada está perdido até estar de facto perdido. O FC Porto foi um exemplo e deu ainda mais valor à vitória do Benfica. Quanto ao Sp. Braga, Artur Jorge fez um campeonato extraordinário, conseguiu ficar em 3.º lugar num campeonato como o nosso em que se fala de Benfica, FC Porto e Sporting. Está de parabéns"."Espero um grande jogo. Todos sabemos que o FC Porto vai tentar limpar a imagem do campeonato. O Sp. Braga vai com menos pressão e acredito que vai ser uma grande jogo"."Não sei se acabará por voltar [ao Atlético]. Sabemos que não é um casamento perfeito apesar de ter sido já campeão pelo At. Madrid e está na história. Ele sabe melhor do q eu do que é preciso para triunfar no Atlético, mas agora depois do empréstimo ao Chelsea chega com outra energia. Eu, mais do que ninguém, gostaria que singrasse e que fosse um histórico como Futre foi"."Está preparado para tudo. É um treinador muito competente em todas as facetas, se decidir ir para Itália, fico a torcer por ele. Admiro-o muito"."Sempre nos habituou a bons desempenhos. Desde que saiu de Portugal tem levado o nome do nosso país... Estou muito contente pelo Rui, por estar numa final, e vamos ver se tem a sorte de poder ganhar"