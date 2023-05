FC Porto goleou rivais esta época na bolsa

Fora das quatro linhas, trocando o apito pelo sino da bolsa, a época sorriu mais ao FC Porto do que ao Benfica. Os leões sofreram em ambos os tabuleiros, escreve o Negócios Desde 29 de julho, antes do início da época até sexta-feira, 26 de maio, as ações da sociedade anónima desportiva (SAD) do Benfica acumularam ganhos de 6,96%. Se a 29 de julho do ano passado a cotação estava nos 3,59 euros, na última sessão antes da decisão do título - este sábado - as ações dos encarnados fecharam a valer 3,84 euros. Em igual período, as ações da SAD portista escalaram 13,04%, passando de 0,92 euros para 1,04 euros. Já no caso da Sporting SAD a deceção desportiva - os leões terminaram no quarto lugar e afastados dos milhões da Champions - fez eco na bolsa com uma queda de 19,22%. Se no final de julho do ano passado os títulos dos sportinguistas valiam 0,848 euros, agora trocam-se por 0,685 euros.