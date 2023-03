FC Porto multado por uso de pirotecnia e o Vizela castigado por arremesso de cigarro aceso a árbitro

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol revelou esta quinta-feira as coimas e punições a aplicar aos emblemas profissionais relacionados com o ocorrido na jornada 24 da Liga Bwin. A posse e utilização de pirotecnica em recintos desportivos teve mão pesada por parte do CD da FPF.O FC Porto vai pagar 3.190 euros referentes à receção ao Estoril, com os adeptos a deflagrarem durante o encontro vário material pirotécnico. Além disso, os azuis e brancos pagarão também 1.326 euros por insultos ao guardião adversário e pelo arremesso de isqueiros para o rectângulo de jogo.O Vizela também terá de abrir os cordões à bolsa pelo comportamento incorreto dos adeptos: 510 euros pela utilização de pirotecnia e 4.080 euros pelo arremesso de um cigarro aceso a um dos árbitros assistentes da partida com o Sp. Braga, não tendo provocado consequências físicas ao juiz em causa.Já o Benfica terá de desembolsar 1.224 euros pelo atraso no reinício do encontro em casa do Marítimo. Os insulares, pela mesma razão, também foram punidos em mil euros.