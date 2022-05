FC Porto só precisa de um empate na Luz para ser campeão: o que falta jogar até ao fim da Liga

Ao derrotar o Gil Vicente, em Alvalade ( 4-1 ), o Sporting evitou que o FC Porto fosse campeão já nesta jornada. Desta forma, os dragões continuam a 1 ponto de selarem matematicamente a conquista da Liga Bwin, conquista essa que pode chegar na próxima jornada. Para tal, os dragões apenas precisam de empatar na Luz, frente ao Benfica. Ao contrário das duas anteriores rondas, os portistas já não dependem do resultado dos leões para poderem celebrar, podendo fazê-lo no sábado, caso pontuem em Lisboa.Veja o que falta jogar às duas equipas:- Benfica (f), 33.ª- Estoril (c), 34.ª- Portimonense (f), 33.ª- Santa Clara (c), 34.ª