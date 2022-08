FC Porto-Sporting: dragões ganharam 10 dos últimos 13 jogos em casa

O FC Porto ganhou 10 das últimas 13 receções ao Sporting para a Liga Bwin 2022723 e só perdeu uma nas derradeiras 15, mas já não vence os leões em casa desde 2020.

Desde 2009/10, os dragões só falharam o triunfo em três ocasiões, duas das quais nas últimas duas épocas, quando a equipa orientada por Ruben Amorim conseguiu sair do Estádio do Dragão com um ponto, fruto dos empates 0-0 (2020/21) e 2-2 (2021/22).

O único triunfo dos 'verdes e brancos' no reduto portista, nesse período, registou-se já em 2015/16, quando venceram por 3-1, com golos de Slimani (23 e 44 minutos) e Bruno César (85), contra uma grande penalidade do mexicano Herrera (35).

Nessa época, o Sporting, de Jorge Jesus, disputava o título 'taco a taco' com o Benfica, que viria a sagrar-se campeão duas jornadas depois, na última ronda da prova.

Daí para cá, o melhor que os 'leões' conseguiram foi o 'nulo', em 27 de fevereiro de 2021, e o empate a dois golos, em 11 de fevereiro deste ano, após estarem a vencer por 2-0, com golos de Paulinho (08) e Nuno Santos (34), mas deixarem-se empatar através de Fábio Vieira (38) e Taremi (78).

O primeiro desses dois empates conseguidos pelo Sporting, nas últimas duas épocas, manteve a equipa de Sérgio Conceição a 10 pontos de distância e 'galvanizou' as 'tropas' de Ruben Amorim para o título de campeão nacional que escapava ao Sporting desde 2002.

Já a segunda igualdade, registada já este ano, mas ainda na época passada, segurou os seis pontos de vantagem da equipa 'azul e branca' sobre o Sporting, diferença com a qual os 'dragões' viriam a celebrar a conquista do título na última jornada do campeonato.

Para o FC Porto, estes dois 'contratempos' são, porém, exceções nos últimos 13 jogos, já que os restantes 10 acabaram com triunfos portistas, o primeiro por 1-0, em 2009/10, com um golo do colombiano Radamel Falcao, logo aos três minutos.

Na época seguinte, os 'dragões' venceram por 3-2, com mais dois tentos de Falcao, para somarem, depois, quatro vitórias seguidas sempre por mais do que um golo.

A formação 'azul e branca' venceu por 2-0 em 2011/12, com um 'bis' do brasileiro Hulk, também por 2-0 em 2012/13, com tentos colombianos de Jackson Martínez e James Rodríguez, por 3-1 em 2013/14, com golos de Josué, Danilo e do argentino Lucho González, e por 3-0 em 2014/15, com 'hat-trick' do espanhol Cristian Tello.

Após o desaire com o 'onze' de Jesus, os portistas venceram três 'clássicos' seguidos por 2-1: 'bis' do brasileiro Soares em 2016/17, tentos do espanhol Marcano e do argelino Brahimi em 2017/18, e golos de Danilo e Herrera em 2018/19.

Em 2020/21, já sem público, devido à pandemia de covid-19, os 'dragões' impuseram-se por 2-0, com golos de Danilo e do maliano Marega, para selarem, à 32.ª jornada, em 15 de julho de 2020, o 29.º título de campeões.

No total dos 88 jogos no Porto, entre Lima, Ameal, Constituição, Antas e Dragão, os 'azuis e brancos' somam 48 vitórias, contra 14 dos 'leões', num duelo com 26 empates. Soma também mais 69 golos (155 contra 86).

Face à supremacia total nos últimos anos, os portistas reforçaram a vantagem no histórico, que começaram a construir desde os primeiros jogos, com um triunfo por 4-2 em 1934/35, seguido da maior goleada de sempre (10-1).

O melhor período dos 'dragões' aconteceu entre 1976/77 e 95/96, com 13 vitórias e sete empates, em 20 jogos, sendo que, nos últimos 24 anos, só perderam duas vezes (16 triunfos e seis igualdades).

Por seu lado, o Sporting teve os seus melhores momentos entre 1959/60 e 64/65, com quatro vitórias e duas derrotas, e entre 1971/72 e 75/76, período de cinco anos em que se manteve invicto (dois triunfos e três empates).

O 'clássico' entre FC Porto e Sporting, a contar para a terceira jornada da Liga Bwin 2022/23, está marcado para sábado, pelas 20h30, no Estádio do Dragão, no Porto.