Fernando Madureira: «Estou com o Varandas atravessado na garganta»

Fernando Madureira, líder dos Super Dragões e dirigente do Canelas 2010, concedeu uma entrevista ao podcast 'Devaneios' onde assumiu que não é capaz de manter relações com "Benfica e agora o Sporting" devido às tomadas de posição do presidente leonino."Eles estão se a portar mal, principalmente o Varandas, e estou com ele atravessado na garganta", afirmou o adepto do FC Porto.