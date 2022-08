Fernando Mendes vê Sporting e Benfica em fases opostas

O Sporting ambiciona "dar continuidade" ao projeto com Rúben Amorim na edição 2022/23 da Liga Bwin, apesar do título perdido para o FC Porto, avalia o ex-futebolista Fernando Mendes, falando numa "mudança de vícios" no Benfica.

"O Sporting fez uma boa época [em 2021/22] e conseguiu um dos objetivos [revalidação da Taça da Liga]. É lógico que o objetivo [principal] era ser campeão e fez o suficiente para dar luta até ao fim. Precisa de mais capacidade para resolver certos jogos e não perder tantos pontos como perdeu estupidamente. O treinador assumiu ter perdido pontos que não faziam sentido", admitiu à agência Lusa o antigo defesa de leões (1985/1989) e águias (1989/1991 e 1992/93), que também atuou no FC Porto (1996/1999).

Contratado a meio de 2019/20, Rúben Amorim vai iniciar a terceira temporada seguida à frente do Sporting, que prioriza a conquista do 20.º título de campeão nacional, depois de ter sido destronado pelo FC Porto e falhado um bicampeonato em falta desde 1953/54.

"Acho que o FC Porto foi um justo vencedor. Parece-me que o Sporting foi extremamente prejudicado em certos jogos, que o empurraram um pouco para o segundo lugar. Fez um excelente trabalho e teve dois ou três desaires que não aconteciam em circunstâncias normais, mas são momentos. Agora, há que tentar dar continuidade, já que os opositores são fortes e não andam a dormir", advertiu o ex-lateral esquerdo internacional português.

Fernando Mendes lembra as conquistas de um campeonato, duas Taças da Liga e uma Supertaça para salientar que "as coisas têm dado resultado" com o '3-4-3', embora sinta necessidade de "um plano B", que levou Rúben Amorim a ensaiar o '4-2-3-1' no defeso.

"Quando o Sporting estava com algumas dificuldades no ano em se sagrou campeão, o plano B era o Sebastián Coates ir quase para ponta-de-lança resolver muitas situações. Claro que [o '3-4-3'] tem funcionado e é para manter, mas tem de haver outras soluções. Vamos esperar até ao final do mês para ver se há entradas em alguma posição", notou.

Numa janela de transferências em que leões recrutaram o guarda-redes Franco Israel, o defesa St. Juste, o médio Morita e os extremos Fatawu, Rochinha e Trincão, o atual comentador pretende "mais uma opção" para elevar a concorrência no eixo do ataque.

"[A aposta em talentos da I Liga] Tem dado resultado até ao momento. Basta ver o caso do Morita, que tem uma capacidade excelente, jogava no Santa Clara e parece-me ser uma excelente opção. Rochinha e Trincão, apesar de ter estado fora, também estão identificados com o futebol luso. A priori, é uma boa política. São jogadores mais baratos do que os estrangeiros e os outros clubes acabarão por entrar nesse caminho", apontou.

O avançado Pablo Sarabia, elemento 'verde e branco' mais preponderante em 2021/22, com 21 golos e oito assistências, encabeçou o lote de saídas sonantes do conjunto de Rúben Amorim, a par dos defesas Feddal e Rúben Vinagre e do médio João Palhinha.

"Sou da opinião que o Sporting devia ter mais uma solução para ponta-de-lança. Se nós olharmos para os outros grandes adversários, há três ou quatro à disposição e algumas soluções. Muitas vezes, não se consegue resolver as coisas da forma como o Sporting joga. Tem dado para resolver muito bem em termos de campeonato nacional, mas as coisas tornam-se mais complicadas nos duelos das competições europeias", sustentou.

Fernando Mendes conquistou uma Supertaça na passagem por Alvalade e ainda venceu um campeonato e uma Taça de Portugal pelo Benfica, que apostou no treinador alemão Roger Schmidt, em fim de vínculo com o PSV Eindhoven, para render Nélson Veríssimo.

"[O presidente] Rui Costa precisava de sangue novo e de uma mudança de vícios que o clube já tinha num passado muito recente, mas não deram resultado nenhum, sobretudo nos últimos três anos. Gastaram milhões, milhões e milhões e as coisas não correram nada bem. Portanto, havia que mudar algo. O Rui Costa tem de ter essa capacidade, porque foi um fantástico jogador e conhece-os melhor do que ninguém", contextualizou.

As águias voltam a ter um técnico estrangeiro 13 anos após o espanhol Quique Flores e "contrataram jogadores de qualidade tremenda", entre os defesas Alexander Bah, Mihailo Ristic e João Victor, o médio Enzo Fernández e os dianteiros David Neres e Petar Musa.

"Ter um técnico estrangeiro é bom às vezes e mau em outras. Nesta fase, Roger Schmidt parece ser tranquilo. Vamos ver se se aguenta assim durante muito tempo no futebol português. Agora, nota-se uma equipa diferente a jogar, mais pressionante, mas também a deixar alguns buracos nas costas [da defesa]. Ao pressionar com muita gente, acaba muitas vezes por sentir algumas dificuldades a nível posicional e defensivo", examinou.

O '4-2-3-1' de Roger Schmidt cresce sem Darwin Núñez, artilheiro da Liga Bwin em 2021/22, com 26 golos, Pizzi, Seferovic e Everton, alvos de uma "exigência tremenda" de Jorge Jesus, que voltou à Luz há dois verões pela mão do então presidente Luís Filipe Vieira.

"Nem valia a pena FC Porto e Sporting jogarem assim que chegou Jorge Jesus, porque o Benfica é que ia ganhar tudo. Viu-se tremenda euforia, mas, depois, ouviu-se um corrupio de desculpas. Rui Costa parece ser uma pessoa que assume os seus erros. Houve um pouco de falta de humildade e esqueceram-se dos rivais", considerou Fernando Mendes, criticando a "postura de alguns atletas batidos e habituados a jogar neste tipo de clubes", que "eram excelentes no futebol luso e na maioria dos desafios da Liga dos Campeões".

O Benfica, recordista de cetros nacionais, com 37, está a jogar pela terceira temporada seguida a terceira pré-eliminatória da principal prova europeia de clubes e colocou-se em vantagem diante dos dinamarqueses do Midtjylland na terça-feira, ao vencer 4-1, na Luz.

"Não quer dizer que sejam favas contadas, mas esses jogos serão acessíveis. Mesmo o calendário inicial do Benfica na Liga Bwin foi bastante generoso e vai dar para estabilizar a equipa", concluiu o ex-defesa, de 55 anos, perspetivando já um eventual embate com os ucranianos do Dinamo Kiev ou os austríacos do Sturm Graz no playoff da Champions.