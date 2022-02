Fernando Nélson e o clássico: «Triunfo do FC Porto ou empate sentenciam o campeonato»

A receção do FC Porto ao campeão nacional Sporting, na sexta-feira, na 22.ª jornada da Liga Bwin, será crucial na definição do título, assume o ex-futebolista Fernando Nélson, vendo os nortenhos a entrarem "em muito melhor posição".

"Um triunfo do FC Porto ou um empate sentenciam o campeonato. Se o Sporting ganhar, não é garantia de que possa vencer o título, mas fica muito próximo, já que elevaria muito os seus índices de confiança e faria titubear um bocadinho as hostes do FC Porto", analisou à agência Lusa o ex-defesa de leões (1991-1996) e dragões (1998-2002).

O FC Porto, líder isolado da Liga Bwin, com 59 pontos, recebe o Sporting, segundo, com 53, na sexta-feira, às 20h15, no Estádio do Dragão, no Porto, na partida de abertura da 22.ª jornada, que pode ter um peso relevante nas contas do primeiro lugar, quando ficarão a faltar 12 rondas para o fim.

"O FC Porto tem sido mais regular de há muito tempo a esta parte. Além disso, joga em casa, num campo muito difícil para os adversários. Nesse contexto, parte ligeiramente favorito sobre o Sporting. Obviamente, atendendo a que as características deste jogo são diferentes dos outros, diria ao mesmo tempo que é um tipo de jogo de tripla", ressalvou.

Os dois rivais partilharam a liderança da 10.ª à 17.ª jornadas, mas os dragões isolaram-se em janeiro, aproveitando uma derrota dos leões que "estava fora das cogitações" na visita ao Santa Clara (2-3), antes de novo deslize, em casa, com o Sporting de Braga (1-2).

"No futebol, mais que as questões exibicionais, são os resultados que ditam o desenrolar dos acontecimentos. Nesta fase, o FC Porto aparece mais forte, o que não quer dizer que se vá refletir neste jogo. O perfil das equipas do Rúben Amorim ambiciona muitos títulos. Se o Sporting quiser vencer a 1.ª Liga este ano, terá forçosamente de passar por um triunfo no Dragão. Estou em crer que se balanceará ao ataque desde o primeiro minuto", notou.

Fernando Nélson, que venceu uma Taça de Portugal (1994/95) e uma Supertaça (1995) pelos lisboetas, enaltece a "mudança de mentalidade" na abordagem aos jogos grandes por parte do Sporting, visível nas vitórias frente ao Benfica para a Liga Bwin (3-1) e na final da Taça da Liga (2-1).

"Acho que o Ruben Amorim veio também mexer um bocadinho com o 'status quo' dentro do próprio Sporting. Se o clube quer ganhar títulos, tem de manter uma postura coerente ao longo de toda a época com todos os adversários. No fundo, é aquilo que tem tentado transmitir aos seus atletas desde que entrou no Sporting há mais de ano e meio", frisou.

O espanhol Pedro Porro vai falhar o clássico por castigo e deve ser substituído no corredor direito por Ricardo Esgaio, que "cumpre na perfeição tudo o que é pretendido" para um embate que o ex-internacional luso prevê ser "muito intenso, mais do que bem jogado".

"O jogo viverá de muita luta, essencialmente a meio-campo. A equipa que controlar esse aspeto ficará mais perto da vitória. Acho que será um jogo bastante interessante de se seguir pela intensidade, e até mesmo pelas características que os próprios treinadores incutem em termos de espírito aos seus atletas. O Sérgio Conceição e o Rúben Amorim são líderes natos, mas transmitem boa vontade e um querer muito grande", considerou.

O ex-defesa, de 50 anos, que se sagrou campeão mundial de sub-20 em 1991 e também conquistou um campeonato (1998/99) e duas Taças de Portugal (1999/00 e 2000/01) ao serviço dos dragões, vê Sporting e FC Porto "muito igualados" na zona intermediária.

"Do lado do FC Porto, o Vítor Ferreira tem uma qualidade acima da média em termos de visão de jogo, passe e drible. É muito bom a nível técnico e, ao incorporá-lo nas suas fileiras, o clube ganhou muito em criatividade e poder ofensivo. Do lado do Sporting, o Matheus Nunes é também um jogador acima da média, com capacidade física e técnica individual. Há ainda o João Palhinha, que é fortíssimo a jogar naquela linha", detalhou.

Sem baixas clínicas, os leões viram Pedro Gonçalves sair com queixas musculares no triunfo sobre o Famalicão (2-0), motivando uma gestão prudente até ao clássico do artilheiro da edição passada da Liga Bwin, que conta apenas seis golos em 17 jornadas.

"Não digo que seja pelo desgaste. Era de desejar que desse continuidade à última época, mas acho que a lesão sofrida no início da época o condicionou. Como as expectativas estão um pouco abaixo do que seguramente espera, poderá estar a mexer com ele na parte mental. A qualidade e capacidade estão lá. É uma questão de tempo, porque os atletas às vezes atravessam períodos de maior fulgor ou de menor inspiração", referiu.

Já o inglês Marcus Edwards e o argelino Islam Slimani, de volta a Alvalade e capaz de "ser importante em certas circunstâncias no Dragão", foram recrutados em janeiro para munir o Sporting de "muitos jogadores de nível elevado" num "período muito exigente".

Quatro dias depois da deslocação ao FC Porto, também opositor no duplo confronto das meias-finais da Taça de Portugal, os campeões nacionais vão medir forças em Alvalade com os ingleses do Manchester City, na primeira mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões.