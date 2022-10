Filipe Martins eleito melhor treinador do mês de setembro da Liga Bwin

Três jogos duas vitórias e um empate: não houve lugar para derrotas do Casa Pia AC em setembro



Filipe Martins, do Casa Pia, foi eleito melhor treinador do mês de setembro da Liga Bwin, numa votação levada a cabo pelos principais técnicos da competição.Nos três jogos disputados no período em questão, o Casa Pia somou duas vitórias frente a Paços de Ferreira (3-2) e Famalicão (1-0), e conseguiu um ponto ao empatar diante do Arouca (0-0).Com 34,92% dos votos, Filipe Martins, de 44 anos, superou a concorrência de Roger Schmidt, do Benfica, com 31,75%, e de Petit, do Boavista, com 13,49%.