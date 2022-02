«Foi arrepiante»: jogadores e treinadores de Benfica e V. Guimarães destacam homenagem a Yaremchuk

A homenagem dos adeptos do Benfica a Roman Yaremchuk durante o jogo com o V. Guimarães - o jogador ucraniano entrou na segunda parte, recebeu a braçadeira das mãos de Vertonghen e foi aplaudido pelas bancadas, não escondendo a emoção - foi comentada, na flash interview da BTV, pelos intervenientes da partida."Foi um momento simbólico, vem à memória todos os dias de guerra na Ucrânia. É lamentável, ao fim ao cabo é algo que nos choca, que vivemos de longe mas que toca. Foi um momento simbólico, a favor da paz. Não é ninguém contra ninguém, nós queremos é que haja tréguas e em breve que a paz possa existir na Ucrânia. Temos de dar o nosso contributo e tentar que aconteça o mais rapidamente possível.""Muito triste com o que se está a passar no país dele. Há que ajudá-lo, dar-lhe força. Muito triste. Ele aqui vai contar connosco.""Está acima de tudo, a vida, o ser humano e a humanidade. Foi arrepiante e uma bonita homenagem. Não podemos ficar só pelas homenagens mas temos de passar também de passar essa mensagem de força e solidariedade.""Foi muito bonito. Estou solidário com a Ucrânia. Foi um gesto bonito da parte dos adeptos do Benfica. É uma pena o que se está a passar."