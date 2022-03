Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Foram identificados dois adeptos antes do início do Portimonense-Benfica Elementos serão notificados pela Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD)





• Foto: Peter Spark / Movephoto