Francisco J. Marques: «Há sempre quem atire Portugal para o terceiro mundo»

Há sempre quem atire Portugal para o terceiro mundo. Que falta de vergonha — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) November 27, 2021

Francisco J. Marques falou em "falta de vergonha" no comentário ao facto de o Belenenses SAD-Benfica estar a ser disputado, mesmo com os azuis com apenas 9 jogadores na sequência de um surto de Covid-19 que afetou o plantel."Há sempre quem atire Portugal para o terceiro mundo. Que falta de vergonha", atirou o diretor de comunicação do FC Porto no Twitter.