Frederico Varandas e Pinto da Costa na tribuna de Alvalade mas afastados

Frederico Varandas e Pinto da Costa assistiram ao jogo na tribuna presidencial do Estádio de Alvalade, mas afastados um do outro. Perto do líder leonino esteve o presidente da Liga Portugal, Pedro Proença, enquanto ao lado de Pinto da Costa estiveram outros dirigentes portistas.

Recorde-se que a relação entre os presidentes de Sporting e FC Porto azedou na época passada, quando Pinto da Costa sugeriu: "No dia em que Frederico Varandas se dedicar à medicina, presta um grande serviço ao Sporting." Palavras fortes que tiveram uma resposta corrosiva. "[Pinto da Costa] Pode ter um grande sentido de humor, ser culturalmente acima da média, ter um currículo cheio de vitórias, mas um bandido será sempre um bandido. No final será recordado como bandido", ripostou Varandas, sendo, por isso, castigado com multa de 7650 euros e 45 dias de suspensão.