Frederico Varandas, Rui Costa e Pinto da Costa presentes na Cimeira dos Presidentes

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Frederico Varandas, Rui Costa e Pinto da Costa estão presentes na Cimeira dos Presidentes, que decorre no Porto.Os líderes de Sporting, Benfica e FC Porto fizeram questão de participar pessoalmente na reunião promovida pela Liga, que reúne os diversos presidentes das 34 sociedades desportivas que vão analisar alguns temas relativos ao futuro do futebol português. José Mendes, do Sp. Covilhã, é o único ausente.Em cima da mesa estarão temas como a centralização dos direitos televisivos, a discussão dos quadros competitivos e alterações nas competições da UEFA a partir de 2024.Javier Tebas, presidente da La Liga, participa nesta iniciativa.