Fundação do Futebol participa em Conferência sobre gestão ambiental em eventos desportivos

A Fundação do Futebol - Liga Portugal vai participar da conferência online 'Environmental Responsibility in Events', que tem como principal objetivo a promoção de novas estratégias e ferramentas aos clubes. O evento, que vai reunir uma série de entidades nacionais e internacionais, terá palco no dia 18 de fevereiro (15h-18h30).Organizado pelo FC Porto Football Sciences Institute e a Lipor, a iniciativa, no âmbito do projeto 'Life Tackle', pretende estimular a responsabilidade social. Preocupada com a temática, a Fundação do Futebol vai participar no intuito de partilhar as suas abordagens no âmbito da gestão ambiental, tanto em eventos desportivos, como culturais.A conferência tem inscrição gratuita, mas as vagas são limitadas.