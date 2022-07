Gil Vicente bate Vizela em jogo de preparação

A uma semana de disputar a 3ª pré-eliminatória da Conference League, o Gil Vicente defrontou, esta quarta-feira, o Vizela. O jogo de preparação terminou com o triunfo (3-2) por parte do conjunto orientado por Ivo Vieira.Num embate em que ambos os treinadores aproveitaram para ver em ação algumas das caras novas que têm nos respetivos planteis, o reforço Boselli, Lucas Cunha e o ex-junior André Simões marcaram para os barcelenses. Por seu lado, Zohi e Raphael Guzzo marcaram os golos da equipa de Álvaro Pacheco.Enquanto este foi o último jogo do Gil Vicente em termos de pré-época, pelo menos anunciado, o Vizela enfrenta o Penafiel no sábado.