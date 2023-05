Gil Vicente-Benfica foi o encontro com mais tempo útil da 30.ª jornada

O jogo da 30.ª jornada entre o Gil Vicente e o Benfica foi o encontro com mais tempo útil da ronda. A partida arbitrada por Fábio Veríssimo registou 60,36% de tempo útil de jogo, ou seja, 59:22 minutos.As equipas de Pedro Sousa (Gil Vicente) e Roger Schmidt (Benfica) destacaram-se novamente pela sua postura dentro das quatro linhas em termos de aproveitamento de tempo de jogo, pois ambos já tinham protagonizado o jogo com mais tempo útil na primeira volta, repetindo agora o feito.Segundo a contabilização da Liga Portugal, no final desta jornada (30.ª) encontram-se no topo da tabela, referente às equipas com mais tempo de jogo útil, o Sporting, (1.º classificado), Benfica (2.º) e Sp. Braga (3.º).