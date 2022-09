Gil Vicente-FC Porto contou com o melhor relvado da 5.ª jornada da Liga Bwin

O Estádio Cidade de Barcelos, que foi palco do encontro entre Gil Vicente e FC Porto no último sábado, recebeu esta quinta-feira a melhor pontuação entre os nove recintos que estiveram em destaque na 5.ª jornada da Liga Bwin. De acordo com a Liga Portugal, o estádio dos gilistas recebeu uma nota de 4.88 (numa escala de 0 a 5), superando os 4.75 do Estádio da Luz e os 4.13 atribuídos ao tapete verde do Estádio do Bessa, ambos a completarem o pódio da jornada.





Em contrapartida, o Estádio Municipal Engenheiro Manuel Branco Teixeira, que serve de casa ao Chaves, foi eleito o pior relvado da 5.ª jornada, com uma nota de 3.38.

No que diz respeito à classificação geral, o Estádio do Dragão continua a seguir na liderança, com nota máxima (5). Atrás do recinto do FC Porto, surgem o Estádio Cidade de Barcelos (4.96) e o Estádio José Alvalade (4.81), no segundo e terceiro lugares, respetivamente. Já o Estádio Municipal de Arouca é o que segue no último lugar da tabela, com uma média de 2.88 em dois jogos já realizados naquele recinto.



Classificação dos relvados da 5.ª jornada:



Gil Vicente–Estádio Cidade de Barcelos – Nota: 4,88



Benfica–Estádio do Sport Lisboa e Benfica – Nota: 4,75



Boavista-Estádio do Bessa Séc. XXI – Nota: 4,13



Estoril-Estádio António Coimbra da Mota- Nota: 4,13



Casa Pia-Estádio de Honra do Centro Desportivo Nacional do Jamor- Nota: 4,00





Portimonense-Portimão Estádio – Nota: 4,00Santa Clara-Estádio de São Miguel – Nota: 3,88Sp. Braga–Estádio Municipal de Braga- Nota: 3,50Chaves–Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira – Nota: 3,38FC Porto-Estádio do Dragão – n.º de jogos – 2; Acumulado – 10,00; Média – 5,00Gil Vicente–Estádio Cidade de Barcelos – n.º de jogos – 3; Acumulado – 14,88; Média – 4,96Sporting–Estádio José Alvalade - n.º de jogos – 2; Acumulado – 9,62; Média – 4,81Vizela-Estádio Futebol Clube de Vizela - n.º de jogos – 2; Acumulado – 9,00; Média – 4,50Benfica–Estádio da Luz – n.º de jogos – 3; Acumulado – 13,50; Média – 4,50Portimonense–Portimão Estádio – n.º de jogos – 3; Acumulado – 12,75; Média - 4,25Famalicão–Estádio Municipal de Famalicão – n.º de jogos – 2; Acumulado – 8,38; Média – 4,19Estoril–Estádio António Coimbra da Mota – n.º de jogos – 3; Acumulado – 12,25; Média – 4,08Casa Pia-Estádio do Jamor – n.º de jogos – 2; Acumulado – 8,00; Média – 4,00Boavista–Estádio do Bessa Séc. XXI - n.º de jogos – 3; Acumulado – 11,88; Média – 3,96Vitória SC–Estádio D. Afonso Henriques – n.º de jogos – 2; Acumulado – 7,88; Média – 3,94Rio Ave–Estádio do Rio Ave Futebol Clube - n.º de jogos – 2; Acumulado – 7,75; Média – 3,88SC Braga–Estádio Municipal de Braga – n.º de jogos – 3; Acumulado – 11,00; Média – 3,67Paços de Ferreira–Estádio Capital do Móvel – n.º de jogos – 2; Acumulado – 7,12; Média – 3,56Santa Clara–Estádio de São Miguel - n.º de jogos – 3; Acumulado – 10,50; Média - 3,50Chaves–Municipal Eng.º Manuel Branco Teixeira - n.º de jogos – 3; Acumulado – 10,25; Média - 3,42Marítimo M. – Estádio do Marítimo - n.º de jogos – 2 Acumulado – 6,62 Média - 3,31Casa Pia AC – Estádio Dr. Magalhães Pessoa – n.º de jogos – 1 Acumulado – 2,88 Média – 2,88FC Arouca – Estádio Municipal de Arouca - n.º de jogos – 2 Acumulado – 5,75 Média – 2,88